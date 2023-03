Seldon sichert sich 20 Millionen Dollar in einer von Bright Pixel geführten Serie B-Finanzierung

Unternehmen investieren in großem Umfang in KI, aber viele haben Schwierigkeiten, ihre Modelle in der Produktion zu skalieren, da es zu Engpässen in den Arbeitsabläufen der Teams kommt. Auch die zunehmende Regulierung und die Einhaltung von Vorschriften, das mangelnde Vertrauen in die Modellergebnisse und die Sicherstellung einer maximalen Modellleistung sind für KI-gestützte Unternehmen von größter Bedeutung. Seldon unterstützt Datenwissenschaftler, ML-Ingenieure und andere Geschäftsinteressenten dabei, die Einführung von maschinellem Lernen zu beschleunigen und diese Herausforderungen mit beispielloser Effizienz zu lösen.

„Seldon ist einzigartig positioniert, um die Rentabilität von ML-Investitionen zu gewährleisten, indem es eine robuste, skalierbare und sichere Infrastruktur bereitstellt, einen datenzentrierten Ansatz für ML-Pipelines entwickelt, der Zusammenarbeit von Teams im gesamten Unternehmen Priorität einräumt und sicherstellt, dass Teams in der Lage sind, sinnvolle Probleme in großem Umfang zu lösen, indem sie Vertrauen in maschinelles Lernen aufbauen, selbst unter den strengsten regulatorischen Bedingungen." sagt Alex Housley, Gründer und CEO von Seldon. „Wir freuen uns, den neuen Investor Bright Pixel Capital und unsere bestehenden Partner zusammenzubringen, die an unsere Vision glauben und uns dabei helfen können, der vertrauenswürdige MLOps-Partner jedes Unternehmens weltweit zu werden."