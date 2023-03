Absen bringt die Zukunft von MicroLED voran

Christian Czimny, Industry Product Director bei Absen, verfügt aufgrund seiner mehr als 25-jährigen Tätigkeit in der professionellen AV-Branche über ein umfassendes Verständnis des LED-Marktes und des Zusammenhangs zwischen Produkten und Kundenanforderungen. Christian, der das strategische Wachstum von Absen in den letzten vier Jahren mitgestaltet hat, spricht über die MicroLED-Technologie von Absen und die Strategie von Absen für die Entwicklung der Zukunft der Displays.

SHENZHEN, China, 17. März 2023 /PRNewswire/ -- MicroLED ist die Technologie, die LED-Anzeigen in die Zukunft führen wird. MicroLED sind kleiner und robuster als herkömmliche LEDs und ermöglichen exponentielle Fortschritte und Verbesserungen bei LED-Anzeigen. Als Innovationsführer, der für sein umfassendes F&E-Engagement bekannt ist, entwickelt Absen seit 2016 aktiv IMD- und COB-Technologien und hat kürzlich seine neue MicroLED KLCOB-Serie weltweit eingeführt.

Warum ist MicroLED so wichtig für den Markt?

Auf die Frage, warum MicroLED so wichtig ist, erklärt Christian: „Die MicroLED-Technologie ermöglicht die Massenproduktion von LED-Produkten mit kleinerem Pixelabstand, bei denen kleinere Bildschirmgrößen mit höherer Auflösung den Anforderungen von 4K und 8K entsprechen. Aus diesem Grund ist der Markt für die MicroLED-Technologie riesig, und neben LED-Displays und -Bildschirmen für Geschäftsanwendungen wird MicroLED auch den Verbrauchermarkt erobern."

Absen eröffnete 2016 seine ersten COB/MicroLED-Fabrik- und Produktionslinien in Princeton bei Absen's Intelligent Manufacturing Centre in Huizhou. Mit seinem Engagement in der Forschung und Entwicklung hat Absen Fortschritte bei der Entwicklung der neuen Technologie gemacht, aber Christian gibt zu bedenken: „Timing ist alles, und obwohl es großartig wäre, der frühe und potenziell erste Anwender neuer Technologien zu sein, beruhigen Überlegungen wie die Notwendigkeit, dass die Produktionskapazitäten weiter ausgereift sind, unseren Ansatz auf dem Markt."

Christian räumt zwar ein, dass eine der Herausforderungen bei der Herstellung nach wie vor der Massentransfer ist, wobei, wie er sagt, „der Schwerpunkt nach wie vor darauf liegt, die Ausfallrate von LEDs so niedrig wie möglich zu halten", aber er hält auch COB (Chip on Board) für eine der MicroLED-Lösungen. "Jetzt kann die gesamte mit Chips bestückte Leiterplatte eingekapselt oder 'versiegelt' werden."