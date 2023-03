Nippon Express (Belgien) tritt Pharma.Aero bei

Tokio, 17. März 2023 (ots/PRNewswire) - Nippon Express (Belgien) N.V./S.A.

(nachfolgend "NX Belgium"), eine Konzerngesellschaft der NIPPON EXPRESS

HOLDINGS, INC., wurde der erste japanische Spediteur, der am 25. Januar in

diesem Jahr der Pharma.Aero (*) beitrat.



Logo von NIPPON EXPRESS: https://kyodonewsprwire.jp/img/202303033576-O2-Liv03U6JDie Nippon Express Group hat die pharmazeutische Industrie in ihrem "NipponExpress Group Business Plan 2023 -- Dynamic Growth" als eine Schlüsselbranchepositioniert und verfolgt die globale Entwicklung einer sicherenpharmazeutischen Logistikplattform, um zunehmend anspruchsvollere undvielfältigere pharmazeutische Logistikbedürfnisse zu erfüllen.NX Belgien erhielt im Dezember 2021 für seine Einrichtungen im Frachtbereich desinternationalen Flughafens Brüssel die Zertifizierung für gute Vertriebspraxis(Good Distribution Practice, GDP), einen Standard für den ordnungsgemäßenVertrieb von Arzneimitteln, was seine Kompetenz bei der Temperaturkontrolle, derQualitätskontrolle und anderen Aspekten des internationalen Lufttransports vonArzneimitteln belegt.Durch seinen Zusammenschluss mit Pharma.Aero wird NX Belgium sein Wissen undsein Know-how in Bezug auf Pharmaunternehmen, Flughafenbetreiber undFluggesellschaften, die sich auf den Transport von Arzneimitteln auf der ganzenWelt spezialisiert haben, austauschen und auf diesem aufbauen und dieinternationalen temperaturkontrollierten Transportdienste und Lagerfunktionendes globalen Netzwerks der Nippon Express Group miteinander kombinieren, um einehochwertige pharmazeutische Logistikplattform zu bieten.Die Nippon Express Group hat sich dazu verpflichtet, ihre Kunden in der globalenPharmaindustrie durch den Aufbau einer zuverlässigen und sicheren globalenpharmazeutischen Logistikplattform mit dem Ziel zu unterstützen, zur Gesundheitvon Menschen auf der ganzen Welt beizutragen.(*) Pharma.Aero: Eine kollaborative Koalition von Pharmaunternehmen, der CEIVPharma-Zertifizierungsgemeinschaft, Flughafenbetreibern und anderen in derBranche der Luftfrachtlogistik. Die Plattform wurde im Jahr 2016 mit dem Zielins Leben gerufen, Projekte zu entwerfen und zu entwickeln, um dieHerausforderungen des pharmazeutischen Lufttransports in allen Branchenanzugehen. Ihre Initiativen werden vom Flughafen Brüssel und dem Flughafen Miamiaus geleitet.Website von Nippon Express: https://www.nipponexpress.com/Offizielles LinkedIn-Konto der Nippon Express Group:https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/