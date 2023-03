Midea präsentiert auf der ISH Frankfurt 2023 seine neuesten Wasser- und Raumheizungslösungen

Mit dem Kältemittel R290 GWP=3 hat die R290 ATW Wärmepumpe eine Energieeffizienz von A+++ und kann eine maximale Wasseraustrittstemperatur von 75 °C liefern.

Stephen Meng, Dekan des MBT Research Institute, stellte die Carbon Neutral ATW Heat Pump vor. Er erwähnte, dass die ersten Carbon-Neutral-Wärmepumpen von MBT (M thermal Mono 4, 6, 8, 10kw), die vom TÜV als „Carbon Neutrality Commitment" zertifiziert wurden, als erste auf dem deutschen Markt eingeführt werden und 0 % CO2-Emissionen in der Produktion, der Vertriebsphase und der Installationsphase verursachen.

Midea Energy Solution bietet Energiemanagement aus einer Hand, einschließlich PV, Energiespeicherung, ATW-Wärmepumpe und Flexibilität. Zu den neuesten Lösungen, die auf der ISH ihr globales Debüt feierten, gehörte auch Atom T, eine hybride Innovation aus VRF&ATW-Wärmepumpe, die eine Vielzahl von Anwendungen bietet, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der globalen Kunden zu erfüllen.

Midea Kitchen und Water Heater Appliance Division demonstrierte, wie seine Lösungen für die Wasserversorgung im ganzen Haus Hausbesitzer in die Lage versetzen, ihren Wasserbedarf mit größerer Effizienz und Nachhaltigkeit zu decken und gleichzeitig die Energiekosten zu senken. Die neuen Produktlinien für Heizung, Bad und Trinkwasser sowie die Einführung zahlreicher innovativer grüner Funktionen versprechen ein sicheres, komfortables und kohlenstoffarmes Smart Home-Erlebnis.

Im Mittelpunkt steht der Electric Water Heater in Solar System, eine kostengünstige und energiesparende Lösung für die Warmwasserbereitung, die an Photovoltaik- und Energiespeichersysteme mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten angeschlossen werden kann. Ein weiteres Markenprodukt von Midea ist der R290-Wärmepumpen-Wassererwärmer, der mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 arbeitet und eine Energieeffizienz von A+ aufweist. Die wandmontierte Hybrid-Wärmepumpe ist außerdem einfach zu installieren und damit eine gute Wahl für alle, die eine einfache Lösung suchen, um ihre Stromkosten und ihren „Carbon Footprint" zu reduzieren.

Unter dem Motto „A One-Stop Air Solution All Year Round" hat das neue Multisplit-System mit integrierter Wärmerückgewinnungstechnologie - CirQHP - auf der Messe sein weltweites Debüt gegeben. Das von Midea Residential Air Conditional Division entwickelte CirQHP ist ein einzelnes Außengerät, das bis zu vier Innengeräte unterstützt, darunter ein Wassererwärmungsgerät, eine Klimaanlage und eine Raumheizungsanlage, wodurch die Einrichtung von Split-Systemen für Hausbesitzer vereinfacht wird und gleichzeitig eine ganzjährige Warmwasserversorgung ohne zusätzliche Kosten gewährleistet ist.

In den schwülen Sommermonaten, wenn die Klimaanlage über einen längeren Zeitraum in Betrieb ist, nutzt das System die Energie, die für den Betrieb der Klimageräte im Haus verbraucht wird, zum Aufheizen des Wassers, wodurch der Stromverbrauch für die Warmwasserbereitung erheblich reduziert wird. Das System ist in zwei Varianten erhältlich: eine mit einem Spiralwassertank für Familien, die Wert auf die Warmwasserversorgung legen, und eine mit einer Hydroeinheit, die sowohl die Raumheizung als auch die Warmwasserbereitung kostengünstiger und umweltfreundlicher macht.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2034495/Midea_Comes_to_ISH_Frankfurt_2023_with_its_Latest_Water_and_Space_Heating_Solutions_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2034496/Midea_Comes_to_ISH_Frankfurt_2023_with_its_Latest_Water_and_Space_Heating_Solutions_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2034497/Midea_Comes_to_ISH_Frankfurt_2023_with_its_Latest_Water_and_Space_Heating_Solutions_3.jpg

