– Aussteller auf der „Ferien-Messe Wien", der größten Reisemesse von Österreich –

OTSU, Japan, 17. März 2023 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der Bemühungen, Touristen anzuziehen und den Export örtlicher Spezialitäten zu fördern, wird die Präfektur Shiga eine PR-Kampagne in Österreich starten, indem sie an einem Stand auf der „Ferien-Messe Wien" ausstellt, die zum ersten Mal in drei Jahren wieder stattfinden wird. Die „Ferien-Messe Wien" ist die größte Urlaubsmesse Österreichs. Shiga ist die einzige japanische Kommunalregierung, die an der Ausstellung teilnimmt. Darüber hinaus werden offizielle Vertreter von Shiga mehrere Reiseveranstalter und relevante Organisationen in Österreich besuchen, um ihnen den besonderen Charme ihrer Präfektur nahezubringen und Beziehungen zu ihnen aufzubauen.

Logo der Präfektur Shiga: https://kyodonewsprwire.jp/img/202303103808-O1-JQQZvb4l