Innocan Pharma meldet Einrichtung eines Teams für die Vermarktung von CBD im Veterinärbereich

Iris Bincovich, CEO von Innocan, erklärt: „Wir freuen uns, die Ernennung eines engagierten internen Teams bekannt zu geben, das sich mit den finanziellen, wissenschaftlichen und rechtlichen Aspekten befasst, die erforderlich sind, um mit potenziellen Kunden im Veterinärbereich in Dialog zu treten. Unser Ziel ist es, die geistigen Eigentumsrechte von Innocan für veterinärmedizinische Indikationen zu vermarkten, im Rahmen einer Partnerschaft zu verfolgen und/oder zu veräußern. Wir glauben, dass der Veterinärmarkt ein erhebliches Potenzial für die Vermarktung unserer CBD-Produkte bietet.“

CBD hat nachweislich ein breites Spektrum an therapeutischen Eigenschaften, darunter entzündungshemmende, schmerzlindernde und angstlösende Wirkungen. Der Veterinärmarkt ist ein wichtiger Sektor, der von den potenziellen therapeutischen Wirkungen von CBD profitieren kann. Die Ernennung eines eigenen internen Teams wird den Kontakt zwischen Innocan und potenziellen Kunden aus dem Veterinärbereich fördern, um mögliche Kooperations- und Vermarktungsmöglichkeiten zu sondieren.

Das Potenzial der innovativen CBD-Produkte von Innocan wurde bereits in klinischen Humanstudien erwiesen, und das Unternehmen ist bestrebt, das Potenzial dieser Produkte für den Veterinärbereich zu prüfen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass der Veterinärmarkt bedeutende Wachstumschancen bietet, und sieht einer möglichen Zusammenarbeit mit potenziellen Kooperationspartnern entgegen, um diese Produkte auf den Markt zu bringen.

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Tech-Unternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharma und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung aus der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln und die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzmanagement. (ii) CLX: Eine CBD-geladene Exosom-Plattform, die das Potenzial hat, eine hochgradig synergistische Wirkung von regenerierenden und entzündungshemmenden Eigenschaften zu entfalten, die auf das zentrale Nervensystem (ZNS) wirken. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln. https://innocanpharma.com/