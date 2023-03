Goldboom in Westafrika: Diese Aktien sorgen für Schlagzeilen!

Westafrika gilt als der Trend-Standort im Gold-Sektor. Hier locken hohe Goldgrade, viele noch nicht entwickelte Vorkommen und niedrige Produktionskosten. Endeavour Mining und Montage Gold gelten als zwei der spannendsten Unternehmen.

Endeavour Mining: Der stark wachsende Platzhirsch in Westafrika

Schon seit mehr als einem Jahrzehnt lockt Westafrika immer mehr Goldfirmen an. Im Gegensatz zu Nord- oder Südamerika gibt es hier noch viele unentdeckte Vorkommen. Kein Kontinent gilt als so sehr „underexplored“ wie Afrika. Noch dazu locken hohe Grade und niedrige Produktionskosten. Der dynamischte Player ist Endeavour Mining (29,07 CAD | 19,95 Euro; GB00BL6K5J42). Das kanadische Unternehmen hat sich zum Platzhirsch entwickelt und produzierte 2022 insgesamt 1,4 Mio. Unzen Gold zu AISC-Kosten von 928 US-Dollar in seinen sechs Goldminen. Mit den Kosten liegt man deutlich unter dem Industriedurchschnitt von aktuell 1.200/1.300 US-Dollar Je Unze. Noch dazu entwickelt das Unternehmen insgesamt sieben weitere Projekte und will die Produktion sukzessive erhöhen. Uns gefällt aber vor allem, dass Endeavour Mining trotz des Ausbaus des Geschäft an seine Aktionäre denkt. 2022 wurden 299 Mio. US-Dollar an Dividenden und in Form eines Aktienrückkaufprogramms an die Aktionäre weitergegeben.