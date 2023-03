BMW verlässt Sieben-Jahres-Hoch

Der Kursanstieg der BMW-Aktie konnte die Höchststände von 2015 nicht erreichen, da das Unternehmen die Quartalsergebnisse um 10,18 % verfehlte.

Dem Beispiel von Volkswagen folgend, hat sich BMW dazu entschlossen, seine Entwicklung in der Elektrofahrzeugindustrie zu beschleunigen, als Teil seines hohen Profitabilitätsziels für dieses Jahr. BMW hat den Absatz von Elektrofahrzeugen bis 2022 verdoppelt, was die starke Wachstumsdynamik der Branche widerspiegelt. Nach Schätzungen von S&P Global Mobility ist der Absatz von Elektrofahrzeugen im vergangenen Jahr um 36% gestiegen, was für BMW einen hervorragenden Markt darstellt, auf dem das Unternehmen aufbauen kann.