Neometals Ltd. - Vanadiumrückgewinnungsprojekt geht in die Phase der formalen Finanzierungsprüfung bei der Europäischen Investitionsbank

- Eine von der Europäischen Investitionsbank (EIB) veröffentlichte Bekanntmachung bestätigt, dass das Vanadiumrückgewinnungsprojekt („Vanadium Recovery Project“) im Hinblick auf eine Fremdfinanzierung geprüft wird.

- Im Falle einer positiven Bewertung könnte die EIB mit einer Ankerfinanzierung einen erheblichen Teil der für die Projektentwicklung erforderlichen Mittel zu attraktiven Konditionen bereitstellen.

17. März 2023 / IRW-Press / - Neometals Ltd. (ASX: NMT & AIM: NMT) („Neometals“ oder „das Unternehmen“), ein aufstrebender Hersteller von nachhaltigen Batteriematerialien, freut sich bekannt zu geben, dass im aktuellen Finanzierungsprozess für die Firma Recycling Industries Scandinavia AB („RISAB“) – eine Joint-Venture-Gesellschaft des Unternehmens – wesentliche Fortschritte erzielt wurden (siehe ASX-Mitteilung von Neometals ASX vom 2. März 2023 mit dem Originaltitel „Neometals Now Controlling Shareholder in Vanadium Recovery Project SPV“). Konkret hat der laufende Dialog zwischen RISAB und der EIB über eine Fremdfinanzierung die Phase der Erwägung eines Finanzierungsvorschlags erfolgreich durchlaufen und ist nun in die formale Phase der Prüfung durch die EIB eingetreten. RISAB steht mit mehreren Kreditgebern im Gespräch und wird zu gegebener Zeit eine endgültige Entscheidung über das Fremdfinanzierungspaket und die teilnehmenden Kapitalgeber fällen.

Neometals ist zu 50 % an der Firma RISAB beteiligt, und letztere sondiert derzeit die Realisierbarkeit des Baus einer Anlage zur Aufbereitung und Rückgewinnung von hochgradigem V2O5 aus vanadiumhaltigen Nebenprodukten der Stahlerzeugung, die von den Firmen SSAB EMEA AB und SSAB Europe Oy (zusammen „SSAB“) in Skandinavien generiert werden („Vanadiumrückgewinnungsprojekt“ oder „VRP1“). Eine endgültige Investitionsentscheidung zugunsten des VRP1 soll im Juni 2023 fallen, eine erfolgreiche Projektfinanzierung vorausgesetzt.

Die EIB ist die Finanzierungsinstitution der Europäischen Union und durch ihre Ausrichtung auf Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit einer der größten Geldgeber für den Klimaschutz. Die EIB vergibt jedes Jahr Direktdarlehen für eine Vielzahl von Projekten.

Bei der Prüfung des Vorschlags durch die EIB wurde festgestellt, dass im Rahmen des VRP1 die Verarbeitung von derzeit auf Halde liegenden Nebenprodukten der Stahlerzeugung vorgesehen ist und durch den „Recycling-Charakter“ des Projekts vorgelagerte Bergbaukosten oder damit verbundene Betriebsrisiken vermieden werden. Von Bedeutung ist vor allem, dass die Europäische Kommission Vanadium als „kritischen Rohstoff“ (CRM) deklariert hat, und in der diesbezüglichen Bekanntmachung der EIB heißt es: „Das Projekt unterstützt eine Kreislaufwirtschaftslösung, die den Einsatz von Primärressourcen für die Vanadiumherstellung reduziert.“