Fleischexporte in den vergangenen fünf Jahren um 19 % zurückgegangen

WIESBADEN (ots) - * Fleischproduktion von 2017 bis 2022 um 14 % gesunken



* Fleisch und Fleischwaren 2022 gegenüber 2021 überdurchschnittlich verteuert



* Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch innerhalb von zehn Jahren um 12 % abgenommen





Deutschland exportiert immer weniger Fleisch. Im Jahr 2022 wurden hierzulandeknapp 2,9 Millionen Tonnen Fleisch und Fleischwaren ausgeführt - der Großteildavon in andere Staaten der Europäischen Union (EU). Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) mitteilt, entspricht das einem Rückgang von 6,9 % gegenüberdem Vorjahr. In den vergangen fünf Jahren gingen die Fleischexporte um 19,3 %zurück. 2017 wurden noch knapp 3,6 Millionen Tonnen Fleisch aus Deutschlandexportiert. Insbesondere Schweinefleisch, das 2022 mit knapp 1,5 MillionenTonnen gut die Hälfte (50,5 %) der deutschen Fleischexporte ausmachte, wurde inden vergangenen fünf Jahren deutlich weniger ausgeführt: So sank die Menge desexportierten Schweinefleisches von 2017 bis 2022 um gut ein Fünftel (-20,4 %).Die Exporte von Rindfleisch gingen im selben Zeitraum um 11,4 % auf gut 254 000Tonnen zurück. Die Menge des ausgeführten Geflügelfleisches blieb hingegenrelativ konstant (-0,2 %) und lag zuletzt bei knapp 481 500 Tonnen. Ein Grundfür die rückläufigen Fleischexporte dürften Einfuhrbeschränkungen inAbnehmerländern wie China sein. Sind 2017 noch 9,7 % aller Fleischexporte nachChina gegangen, waren es 2022 nur noch 0,1 %. Auch die Viehbestände inDeutschland gingen zuletzt zurück.16 % weniger Fleischimporte in den vergangenen fünf JahrenBeim Import von Fleisch zeigt sich eine ähnliche Entwicklung: Im Jahr 2022wurden in Deutschland gut 2,0 Millionen Tonnen Fleisch - vornehmlich aus demEU-Ausland - eingeführt. Das waren 4,5 % weniger als im Vorjahr. In denvergangenen fünf Jahren ging der Fleischimport um 15,9 % zurück. 2017 wurdenhierzulande noch gut 2,4 Millionen Tonnen Fleisch eingeführt. Auch hier zeigtsich ein deutlicher Rückgang bei der Menge des importierten Schweinefleisches:Diese nahm von 2017 bis 2022 um ein knapp ein Viertel (-23,4 %) ab. Zuletztwurden noch rund 701 400 Tonnen Schweinefleisch eingeführt. Die Importe vonRindfleisch gingen im gleichen Zeitraum um 12,0 % auf knapp 324 200 Tonnenzurück. Die Importmengen von Geflügelfleisch sanken weniger stark - von knapp693 600 Tonnen im Jahr 2017 auf rund 657 600 Tonnen im Jahr 2022 (-5,2 %).Fleischproduktion deutlich zurückgegangenAuch die Fleischerzeugung in Deutschland ist rückläufig. Im Jahr 2022