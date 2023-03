Aachen, Deutschland, 17. März 2023 (ots/PRNewswire) - Kuratierte Daten

ermöglichen einfache Analysen mit wenigen Klicks // Integration mit bevorzugten

Business Intelligence (BI)-Tools



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3812632-1&h=433040769&u=https%3A%2F%2Fwww.ge

otab.com%2Fde%2F&a=+Geotab , ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich IoT

und vernetzte Transportlösungen, gibt die Einführung von Data Connector bekannt.

Das integrierte Informations-Tool unterstützt Fuhrpark-Manager bei der

Bewältigung von steigenden Betriebskosten, Lieferkettenproblemen,

Fachkräftemangel und gesetzlichen Vorgaben. Geotab nutzt sein umfassendes

Know-how in den Bereichen Data Science und Engineering sowie das Wissen über die

Bedürfnisse von Flottenkunden, um spezifische Datensätze zu kuratieren. Diese

werden dann über eine einfache Code-Less-Integration in dem vom Kunden

bevorzugten Business-Intelligence-Tool, wie PowerBI, Tableau oder Excel,

zugänglich gemacht.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die von Geotab kuratierten Datensätze können mit Flottendaten aus anderenQuellen wie Wartungs- oder Buchhaltungssystemen zusammengeführt werden, was dieDatenanalyse und die automatisierten Berichtsfunktionen verbessert. Der DataConnector enthält außerdem Berichtsvorlagen, mit denen sich die kuratiertenDaten einer Flotte schnell in aussagekräftige Erkenntnisse umwandeln lassen, undhilft bei der Entwicklung von Dashboards für die Kundenberichterstattung."Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Flottenkunden bietet sich dieMöglichkeit, eine Lücke zu schließen. Indem die Erkenntnisse aus vernetztenFahrzeugdaten in gängige BI-Plattformen integriert werden, können Flottenmanagerauf aussagekräftige Daten zuzugreifen, sie analysieren und die Berichteerstellen, die für ihr Unternehmen am wichtigsten sind", sagt Klaus Böckers,Vice President Nordics, Central and Eastern Europe bei Geotab. "Die Verwendungvon Data Connector verhindert die Bildung von Datensilos in Organisationen,schafft mehr Vertrauen und ermöglicht Anwendern den Datenzugriff innerhalb derBI-Plattform, mit der sie bereits vertraut sind. Davon profitieren alle Kunden,aber besonders jene, die sich die erforderlichen Daten-Management-Fähigkeitenzunächst aneignen müssten."Data Connector ist auch eine effektive und wertvolle Ressource für großeUnternehmensflotten mit etablierten Daten-Management-Programmen und technischenRessourcen. Das Tool bietet einen schnellen, effizienten und genauen Ansatz zurAnalyse von Trends in Bezug auf bestimmte Datensätze und lässt sich hervorragendskalieren - unabhängig davon, ob es sich um eine Flotte mit wenigen hundert oderüber 100.000 Fahrzeugen handelt. Kunden können über den Geotab Marketplace auf