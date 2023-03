Firmeninsolvenzen steigen in Deutschland um 4,2 Prozent / moderater Anstieg der Firmenpleiten im Jahr 2023 prognostiziert

Hamburg (ots) - Im vergangenen Jahr meldeten in Deutschland 14.578 Unternehmen

eine Insolvenz an. Damit stiegen die Firmenpleiten im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum um 4,2 Prozent (2021: 13.991 Firmeninsolvenzen). So lauten die

zentralen Ergebnisse der Analyse der Firmeninsolvenzen 2022 des

Informationsdienstleisters CRIF.



2022 ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen damit erstmals seit 2009 wieder

angestiegen. Die Insolvenzen befinden sich jedoch weiterhin auf einem niedrigen

Niveau. Seit Einführung der neuen Insolvenzordnung 1999 gab es nur 2021 noch

weniger Insolvenzen.





Im Vergleich zum bisherigen Insolvenzhöchstjahr 2003, in dem es in Deutschlandnoch 39.320 Firmenpleiten gab, haben sich die Insolvenzfälle 2022 um über 60Prozent verringert."Hauptursachen für die Firmeninsolvenzen im letzten Jahr waren die hohenEnergiekosten, die bestehenden Probleme in den Lieferketten und die hoheInflation. Hinzu kam die Konsumzurückhaltung bei den Verbrauchern, die aufgrundder hohen Energiepreise und der Inflation weniger Geld zur Verfügung hatten. Dieresultierenden Kaufkraftverluste belasteten die Unternehmen ebenfalls",kommentiert CRIF Deutschland Geschäftsführer Dr. Frank Schlein die aktuellenZahlen.Bisher hat Deutschland eine schwere Rezession vermieden und es besteht Grund zurHoffnung, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird. Jedoch ist es notwendig,dass sich die geopolitische Situation nicht weiter verschlechtert, um eineAbnahme der Inflation und eine Verbesserung der Wirtschaftslage zu erreichen."Aktuell gehen wir von bis zu 16.500 Firmeninsolvenzen im Jahr 2023 aus. Das istein Plus von knapp 13 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022. Wir sehen keineInsolvenzwelle, sondern vielmehr eine Normalisierung des Insolvenzgeschehens inDeutschland", sagt Dr. Schlein.Berlin mit der höchsten InsolvenzquoteDie höchste Insolvenzdichte gab es 2022 mit 82 Insolvenzen je 10.000 Unternehmenin Berlin. Der Bundesdurchschnitt lag bei 48 Pleiten je 10.000 Firmen. Überdiesem Wert rangieren neben Berlin auch Bremen (73 Insolvenzen je 10.000Unternehmen), Nordrhein-Westfalen (62), Hamburg (63), das Saarland und Hessen(je 53). Die wenigsten Firmenpleiten gab es im Jahr 2022 in Bayern und Thüringen(je 35 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen) und Baden-Württemberg (36).Absolut gesehen meldeten die Bundesländer Nordrhein-Westfalen (3.789), Bayern(1.994) und Baden-Württemberg (1.517) die meisten Firmeninsolvenzen.Stärkster Rückgang in BremenIm Vergleich zum Jahr 2021 sind die Firmeninsolvenzen in Bremen am stärkstenzurückgegangen (minus 33,6 Prozent). Auch im Saarland (minus 7,1 Prozent) undNordrhein-Westfalen (minus 4,1 Prozent) gab es weniger Firmeninsolvenzen.Deutlich mehr Unternehmensinsolvenzen meldeten Brandenburg (plus 40,3 Prozent),Rheinland-Pfalz (plus 17,1 Prozent), Sachsen (plus 16 Prozent) undSchleswig-Holstein (plus 15,6)Baugewerbe mit den meisten InsolvenzenDie meisten Unternehmensinsolvenzen gab es im Jahr 2022 im Baugewerbe. Es folgender Handel (einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen),das Gastgewerbe, die Gastronomie, die Logistik, das verarbeitende Gewerbe sowieUnternehmen aus der Branche der Garten- und Landschaftsbauer.Indikatoren einer möglichen InsolvenzEs gibt in der Praxis typische Verhaltensmuster, die frühzeitig auf eine prekäreSituation von Unternehmen hinweisen, etwa wenn eine schlechtere Zahlungsmoral,ein verändertes Bestellverhalten oder eine häufige Änderung in derGeschäftsführung, Bankverbindung oder Firmierung auftreten. Indikatoren sindaber auch, wenn Zahlungen durch ungerechtfertigte Mängelrügen hinausgezögert,mündliche Zusagen gebrochen oder häufig Rechnungskopien angefordert werden.Zudem leisten sich die betroffenen Unternehmen keine Neuanschaffungen mehr undnutzen veraltete Produktionsanlagen. Hinweise auf eine finanzielle Schieflageliefert auch der Verbrauch von Eigenkapital über Jahre hinweg oder die mehrfacheErhöhung der Kreditlinie (Fremdkapitaleinsatz).