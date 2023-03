Der Aufsichtsrat der Italian Exhibition Group billigte den Entwurf des Jahres- und Konzernabschlusses per 31. Dezember 2022

Umsatzsteigerung von 87,6 Millionen Euro

RIMINI, Italien, 17. März 2023 /PRNewswire/ -- Die Italian Exhibition Group, eine Messe- und Kongressgruppe mit Sitz in Italien und Niederlassungen und Veranstaltungen auf globaler Ebene, z. B. in Dubai, China, Brasilien, Deutschland, Singapur und den Vereinigten Staaten, schließt 2022 mit einem wichtigen Jahresabschluss ab. Die Gruppe, die an der Euronext Mailand notiert ist, meldet einen Umsatz von 161,9 Millionen Euro, was einer Umsatzsteigerung von 87,6 Millionen Euro entspricht. Corrado Peraboni, CEO IEG, erklärte dazu,Eine höhere Umsatzleistung im Vergleich zu 2019 dank eines soliden organischen Wachstums in allen Geschäftsbereichen."



Die wichtigsten Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2022