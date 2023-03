Global Recycling Day Mehr Papier wiederverwerten / DBU-Projekt entwickelt innovatives Trockenverfahren

Osnabrück/Moosburg (ots) - Pappteller, Fahrkarten oder Einweg-Getränkebecher

sind nassfest und bestehen neben Papier auch aus weiteren Materialien wie

Kunststoff. Deshalb gehören sie nicht ins Altpapier - oder vielleicht bald doch?

Das Unternehmen TBP Future (https://tbp-future.com/) aus Moosburg in Bayern hat

in einem von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Vorhaben eine

neue Technologie entwickelt, um solche Papierprodukte in Zukunft effizient

stofflich wiederverwerten zu können - passend zum weltweiten Aktionstag Global

Recycling Day (https://www.globalrecyclingday.com/) morgen (Samstag).



In Deutschland werden laut Papierindustrie jährlich rund 23 Millionen Tonnen

Papier hergestellt - davon etwa 18 Millionen Tonnen aus Altpapier. Das ist nach

den Worten von DBU-Generalsekretär Alexander Bonde zwar ein erfreulicher Wert.

"Aber wir nutzen mehr Rohstoffe, als für unseren Planeten tragbar ist", so

Bonde. "Je mehr vermeintlichen Abfall wir wieder in Wertstoffe für neuwertige

Recycling-Produkte umwandeln, desto besser ist das für Umwelt, Klima und den

Menschen."