ChatGPT für Office, Excel und Co.! Microsoft geht in die KI-Offensive

Softwareentwickler Microsoft geht bei Künstlicher Intelligenz (KI) in die Vollen und will diese in Zukunft in sämtliche seiner Office-Produkte integrieren. Das erklärte Ziel dahinter: die Erweiterungen sollen die Arbeit mit Word, Excel und Powerpoint erleichtern, indem sie es den Nutzern ermöglichen, viele Büroabläufe zu automatisieren und parallel dazu auch mehr Möglichkeiten der jeweiligen Softwareprogramme zu nutzen. Einen ersten Eindruck der zukünftigen Optionen gewährte jetzt die Microsoft-Mannschaft: Der KI-gestützte Büroassistent namens Copilot kann aus Textdokumenten Präsentations-Folien erstellen, Vorträge formulieren und Telefonkonferenzen zusammenfassen.

Der neue KI-Assistent ist eine klare Kampfansage an Konkurrent Google, welcher der Öffentlichkeit erst kurz zuvor ähnliche Funktionen für Büroanwendungen präsentiert hatte – wie das Schreiben von E-Mails auf Basis von Stichworten – und geht mit einem hehren Versprechen an den Start. So sei der KI-Copilot laut Aussage von Microsoft-Manager Jared Spataro nicht weniger als "eine Revolution" und werde laut Firmenlenker Satya Nadella „eine neue Welle des Produktivitätswachstums auslösen“. Derzeit würden die neuen Funktionen von 20 Pilotfirmen getestet, wie das Handelsblatt berichtet. Ein konkreter Zeitpunkt für die Markteinführung stehe noch nicht fest.