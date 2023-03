Dienstag, 21. März Weltpremiere des ersten vollelektrischen Ford, der im Cologne EV Center gebaut wird (FOTO)

Köln (ots) -



- Unter dem Motto "Exploring Reinvented - Der nächste Ford: 100% elektrisch.

100% Abenteuer" präsentiert Ford sein neues E-Modell online



Mit der bevorstehenden Weltpremiere des ersten vollelektrischen Ford, der im

Ford Cologne EV Center (EV = Electric Vehicle) für Kundinnen und Kunden in

Europa gebaut werden wird, macht der Konzern in Europa den nächsten großen

Schritt in seine elektrische Zukunft und schlägt ein neues Kapitel in der

Unternehmensgeschichte auf - mit unverwechselbaren Fahrzeugen, wie nur Ford sie

bauen kann.