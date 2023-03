Über 25 Jahre Expertise in Rail, Pharma, Medical, Food & Retail / valantic verstärkt SAP Services mit Asset-Management-Beratungshaus Orianda

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Die Digital Consulting-, Solutions- und Software-Gesellschaftvalantic ( http://www.valantic.com ) setzt ihren Wachstumskurs weiter fort undbegrüßt das SAP-Beratungshaus Orianda Solutions AG ( http://www.orianda.com )als neues Familienmitglied (https://www.valantic.com/de/presse/valantic-verstaerkt-sap-services-mit-orianda/) . Das Unternehmen mit Hauptsitz im SchweizerischenTägerwilen am Bodensee verfügt über eine ausgewiesene Expertise in derstrategischen Beratung und technischen Implementierung intelligenterSAP-Asset-Management-Lösungen für anlagenintensive Branchen wie dieEisenbahnindustrie, die Pharma-/Medizintechnik- und die Konsumgüterbranche.Langjährige Kunden von Orianda sind u. a. die Schweizerischen Bundesbahnen (SBBAG), die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), die BLS AG, die Rhätische Bahn(RhB) sowie das Technologieunternehmen Bachem, Weltmarktführer für Peptide.Die Orianda Solutions AG gehört zu den führenden Beratungshäusern im SAP AssetManagement im DACH-Raum und verbindet End-to-End-Prozesse im Asset LifecycleManagement mit technologischer Kompetenz und einem tiefen Branchen-Know-how.Mehr als 100 Expert*innen von Orianda beraten und betreuen Kunden in derSchweiz, Deutschland und Österreich in den verschiedensten anlagenintensivenBranchen und schaffen für diese strategische Vorteile im Wettbewerb.Seit fast 23 Jahren ist Orianda strategischer Partner der SchweizerischenBundesbahnen (SBB AG) im Bereich Asset Management mit SAP. Durch einefunktionierende und IT-gestützte Instandhaltung ist die SBB AG Spitzenreiter inEuropa in Bezug auf Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Erreicht wird dies unteranderem durch eine Maximierung der Asset-Verfügbarkeit und die Kenntnis desAsset-Zustands über den gesamten Lebenszyklus.Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sparen durch ein nachhaltiges AssetLifecycle Management Zeit und Kosten. Bei der ÖBB geht in den kommenden Jahrenfast ein Viertel des Personals in den Ruhestand. Mit einer optimiertenRessourceneinsatzplanung und der Digitalisierung der Prozesse unterstütztOrianda die ÖBB dabei, diese Herausforderung zu meistern.Auch in der Lebensmittel- und Pharmabranche sind die Berater*innen von Oriandaaktiv: In komplexen Produktionsprozessen muss sichergestellt sein, dass dietechnischen Anlagen jederzeit die an sie gestellten hohen Erwartungen erfüllen -so dass Lebensmittel gesund und Medikamente sicher sind. Speziell in diesenBranchen gilt es, die stetig steigenden Anforderungen von Gesetzgeber und Marktzu erfüllen. Nachweisbarkeit und Transparenz erfordern es, den Anlagenzustandüber den gesamten Lebenszyklus zu kennen. Orianda unterstützt seine Kunden dabei