Zürich (ots) - Abgeltung für journalistische Inhalte müsste laut Studiemindestens 154 Millionen Franken betragenMedieninhalte sind für Google ein entscheidender Erfolgsfaktor. Zu diesemSchluss kommt eine weltweit einzigartige Studie mit insgesamt 1'573Internetnutzenden aus der Deutsch- und Westschweiz. Die repräsentative Studie,welche die Leistungsabgeltung für Nachrichten allein für die Suchmaschine Googleund die Schweiz auf mindestens 154 Millionen Franken pro Jahr beziffert, istaufgrund der anstehenden Vernehmlassung zu einem Leistungsschutzrecht äusserstbedeutsam. Sie untermauert die Notwendigkeit eines Leistungsschutzrechtes, dasinternationale Tech- Plattformen verpflichtet, für die Nutzung journalistischerInhalte einen fairen Ausgleich zu entrichten. Die Studie wurde wissenschaftlichdurch die ETH Zürich und die Universität Zürich begleitet.Für den Bundesrat ist klar: "Online-Plattformen profitieren in hohem Mass vonLeistungen der journalistischen Medien" (Bericht des Bundesrates vom 17.Dezember 2021). Der Bundesrat erachtet daher eine Abgeltung der journalistischenMedien für deren Leistungen grundsätzlich als berechtigt. Gegenwärtig bereitetder Bundesrat eine Teilrevision des Bundesgesetzes über das Urheberrecht undverwandte Schutzrechte vor. Damit erhielte auch die Schweiz - wie in der EU undgemäss internationalem Standard - ein Leistungsschutzrecht, welches den Schutzjournalistischer Leistungen explizit festhalten würde. Was die Berechnung desAusgleichs angeht, den die internationalen Tech- Plattformen zu leisten hätten,vermag eine neue Studie erstmals verlässliche Zahlen zu liefern. Dabei wurde dasOnline-Verhalten von 1'573 Internetnutzerinnen und Internetnutzern eingehendüberprüft.Informationsbeschaffung vorwiegend über SuchmaschinenGemäss der Studie von FehrAdvice & Partners, welche im Auftrag desVerlegerverbandes SCHWEIZER MEDIEN und in Zusammenarbeit mitWirtschaftswissenschaftern der ETH und der Universität Zürich erstellt wurde,zeigt sich folgendes Bild: Schweizerinnen und Schweizer nutzen zurInformationsbeschaffung mit Abstand am ehesten Suchmaschinen (86%), an zweiterStelle die Online- Portale der Medien (50%), vor den sozialen Medien (40%) undgedruckten Tageszeitungen sowie anderen Medien (29%). Die Hälfte derInternetnutzenden (53%) bleiben dabei im Google-Ökosystem: Diese Menschenklicken nicht auf die Links zu externen Webseiten, weil die Antworten derSuchmaschine ausreichen, um das Informationsinteresse zu stillen, oder weil sieauf andere Services von Google (etwa Google Bilder) weiterklicken.Zentraler Beitrag der Medien am Erfolg der Plattformen