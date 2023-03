Rio de Janeiro Brasilianisches Fremdenverkehrsamt gründet Innovationslab für Tourismus (FOTO)

Brasilia (ots) - Das brasilianische Fremdenverkehrsamt kündigt die Gründung des

ersten Embratur Labs in Rio de Janeiro an - ein Zentrum für Innovationen im

Tourismussektor mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und ökologische

Nachhaltigkeit der Dienstleistungen in diesem Sektor zu fördern. Das

Innovationslab wurde in Partnerschaft mit Turistech Hub Brasil gegründet, einem

Zentrum mit ähnlicher Zielsetzung in São Paulo.



"Rio de Janeiro wurde für dieses Projekt ausgewählt, da die Stadt über eine

breite Palette von touristischen Dienstleistungen verfügt, von der Ausrichtung

von Großveranstaltungen bis hin zum urbanen Ökotourismus in unseren Bergen und

Wäldern, vom spirituellen Tourismus hin zum Party- und Festivaltourismus. Es

wird unser erstes großes Lab sein, um Innovationen zu evaluieren, die in

touristischen Zielen in ganz Brasilien eingesetzt werden", betonte Marcelo

Freixo, der Präsident von Embratur.