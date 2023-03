München (ots) - Moderation: Louis Klamroth



Das Thema: Heizen, Dämmen, Autofahren: Öko-Umbau mit der Brechstange?



Die Gäste sind unter anderem:



Frank Schätzing (Bestseller-Autor u.a. "Der Schwarm"; aktuelles Buch "Was, wenn

wir einfach die Welt retten?")





Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags)Johannes Vogel (FDP, stellv. Bundesvorsitzender; Erster ParlamentarischerGeschäftsführer der BT-Fraktion)Robin Alexander (Stellv. Chefredakteur von "Welt" und "Welt am Sonntag")Im Einzelgespräch: Annabel Oelmann (Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen)Millionen Haushalten soll es in den nächsten Jahren an ihre Öl- und Gas-Heizunggehen. Wer kann sich Wärmepumpe, Dämmen und E-Autos überhaupt leisten?Überfordert die Ampel mit der Klimawende die Bürger? Oder muss das jetzt sein,weil das Klima keine Kompromisse macht?