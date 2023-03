Seite 2 ► Seite 1 von 2

Freiburg im Breisgau (ots) - Mit der Lang Consulting GmbH unterstützen derGeschäftsführer und E-Commerce-Experte Sven Lang und sein Team, Onlinehändlerdabei, sichtbar und erfolgreich zu werden. Dabei setzt das Team auf eineindividuelle Erfolgsstrategie, um den Shop ihrer Kunden ganzheitlich zuoptimieren. Welche fünf Basics jeder Onlineshop braucht, um erfolgreich Umsatzzu machen, erfahren Sie im Folgenden.Ob Werbeaktionen, Sonderangebote oder Bonusprogramme: Onlineshops versuchenvieles, um sich gegen die wachsende Konkurrenz zu behaupten. Neulinge imE-Commerce scheitern dabei besonders oft - selbst wenn sie offline erfolgreichsind. Grund ist meist, dass der Shop schlichtweg nicht gefunden wird. "Bevorüberhaupt an Spielereien oder kreative Marketing-Gags zu denken ist, müssen dieBasics stimmen", erläutert Sven Lang, Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH."Der Shop muss also technisch einwandfrei sein, Kunden ansprechen und sich denSuchalgorithmen von Google und Co. angemessen präsentieren. Alles Weitere bautdarauf auf." Als Unternehmensberatung steht das Team der Lang Consulting GmbHShopbetreibern dabei zur Seite, genau dies zu realisieren. Gemeinsam optimierendie Experten die Shops und das Marketing ihrer Kunden und helfen ihnen so dabei,ihr Geschäft stetig zu skalieren. Erfahren Sie im Folgenden die fünf wichtigstenAspekte, die einem Onlineshop zum Erfolg verhelfen.1. Der Shop muss den Algorithmen entsprechenEs ist keine Übertreibung, zu behaupten, Algorithmen diktieren mehr denn je denErfolg eines Onlineshops. Nicht nur entscheiden sie darüber, ob ein Shop in denSuchergebnissen auftaucht. Auch Onlinemarketing kann nur erfolgreich sein, wenndie Seite entsprechend optimiert ist. Dies liegt daran, dass die Algorithmenhinter Suchmaschinen und Werbenetzwerken darauf ausgelegt sind, Seiten zubevorzugen, die populär bei der Zielgruppe sind. Mehr Besucher führen also zueinem höheren Ranking und damit zu noch mehr Besuchern. Ist eine Seite hingegengeplagt von technischen Problemen, sinkt automatisch ihre Sichtbarkeit.Der Weg zum E-Commerce-Erfolg beginnt deshalb damit, den gesamten Shop technischzu optimieren. So müssen Snippets, Metatitel und Metabeschreibungen derShopseite und aller Unterseiten zum Inhalt passen und korrekt implementiertsein. Auch eingebundene Links dürfen keinesfalls ins Leere laufen. Tritt derberüchtigte Fehler 404 auf der Seite auf, strafen die Algorithmen dies mitweniger Sichtbarkeit ab. Ferner greifen auch Werbenetzwerke wie Google Ads aufMetadaten zu, um Werbeanzeigen der richtigen Zielgruppe zuzuspielen. Ist dieSeite frei von technischen Mängeln, sind somit auch Werbekampagnen wirksamer.