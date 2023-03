Khatrao Consulting GmbH wächst weiter Golden Voice Academy expandiert und sucht mehrere neue Mitarbeiter (FOTO)

Worms (ots) - Die Khatrao Consulting GmbH mit Sitz in Worms, die mit ihrer

Golden Voice Academy Kurse für Sprecherausbildungen anbietet, nimmt neue

Dimensionen an: Um ihr Team weiter auszubauen, sucht das Unternehmen zum

nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter - darunter eine

Büroassistenz, einen Sales Manager und eine Vertriebsassistenz. Die offenen

Stellen sind ab sofort verfügbar.



Geschäftsführer Patrick Khatrao: "Die Golden Voice Academy ist die

Sprecherakademie mit der höchsten Erfolgsquote bei ihren Kunden. Mit unserem

Angebot möchten wir es talentierten Menschen ermöglichen, sich als Sprecher für

Voiceover und Hörbücher ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Wir sind

fest davon überzeugt, dass auch motivierte Quereinsteiger dazu in der Lage sind,

mit dem Klang ihrer Stimme Geld zu verdienen. Leider bleiben diese Potenziale

noch immer viel zu oft ungenutzt. Mit unseren Kursen für Sprecherausbildungen

möchten wir genau das ändern. Die Nachfrage nach unserem Angebot steigt stetig,

weshalb wir uns nun dazu entschlossen haben, weitere Mitarbeiter einzustellen,

die gemeinsam mit uns wachsen möchten."