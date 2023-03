Draganfly zieht mit seiner Technologie große Aufmerksamkeit beim World Police Summit in Dubai auf sich

Los Angeles, Kalifornien, 14. März 2023 / IRW-Press / -- Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8) („Draganfly“ oder das „Unternehmen“), ein preisgekrönter und branchenführender Anbieter von drohnengestützten Lösungen und Systementwickler, berichtete über die Höhepunkte seiner Teilnahme am World Police Summit, der am 9. März in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu Ende ging.

Der World Police Summit ist eine Veranstaltung, die sich auf den Sicherheitssektor konzentriert und auf der sich Branchenführer und Experten über globale Trends informieren, die sich auf die Polizeiarbeit und Strafverfolgung auswirken. Diese Veranstaltung befasst sich mit den Herausforderungen und Zukunftstrends in den Bereichen Verbrechensprävention, Forensik, Drogenbekämpfung, innovative Polizeitechnik und Drohnen.

Im Rahmen des Events präsentierte Draganfly den Einsatz seiner Schwerlastdrohnen und Commander 3 XL-Drohnen zum Schutz der Bevölkerung und zur Erhöhung der nationalen Sicherheit. Draganfly stellte den potenziellen Kunden und Partnern auch seine ‚Vital Intelligence‘-Technologie sowie die Funktionsweise des DSI Deep Signal Wireless Inspection Sensor von BlueVec vor.

Draganfly traf sich mit Vertretern verschiedener Branchen, um die Einbindung und den Einsatz der unternehmenseigenen Drohnen in zivilen, privaten und staatlichen Anwendungen zu erörtern. Zu den Interessensgebieten zählen Drohnenlieferungen, Drohnenabwehrtechnologien, Drohnen als Ersthelfer, integrierte Kommunikationsmöglichkeiten sowie die fortschrittliche Sensorintegration.

„Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die sich auf dem World Police Summit in Dubai eröffnet haben“, so Cameron Chell, President und CEO von Draganfly. „Die Treffen und Gespräche anlässlich dieses Events spiegeln sowohl die Nachfrage nach der Marke Draganfly als auch das Engagement unseres Teams bei der Entwicklung innovativer Lösungen für unsere Kunden wider.“

Über Draganfly

Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO; CSE: DPRO; FWB: 3U8) ist der Entwickler von qualitativ hochwertigen, hochmodernen Drohnenlösungen, Softwares und KI-Systemen, die die Art und Weise revolutionieren, wie Organisationen ihre Geschäfte abwickeln und ihre Interessensvertreter beliefern können. Draganfly steht seit über 24 Jahren an vorderster Front des Technologiesektors und ist ein preisgekrönter Branchenführer in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Landwirtschaft, industrielle Inspektionen, Sicherheit, Kartierungen und Vermessungen. Draganfly ist ein Unternehmen, das von Leidenschaft, Erfindergeist und dem Erfordernis angetrieben wird, seinen Kunden in allen Teilen der Welt effiziente Lösungen und erstklassige Dienstleistungen zu bieten, um Zeit und Geld zu sparen und Leben zu retten.