DEG finanziert lokale Produktion von Medikamenten in Indonesien

Köln (ots) - Kapitalbeteiligung über 8 Mio. USD am indonesischen

Pharmazieunternehmen Etana



Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH beteiligt sich

mit rund 8 Mio. USD an PT Etana Biotechnologies Indonesia (Etana), einem

indonesischen biopharmazeutischen Unternehmen. Das Unternehmen mit Sitz in der

Hauptstadt Jakarta beschäftigt aktuell rund 500 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter.



Zunehmende Erkrankungen führen in Indonesien zu einer wachsenden Nachfrage nach

Arzneimitteln wie etwa Medikamenten zur Behandlung von Krebs. Diese werden

bisher meistens importiert und entsprechen häufig nicht mehr dem aktuellen

Forschungsstand, sind also weniger wirksam. Gleichzeitig werden die hohen Kosten

für importierte Medikamente von Krankenkassen teilweise nicht mehr übernommen.