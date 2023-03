Fjällräven zum vierten Mal in Folge von schwedischen Verbrauchern zur nachhaltigsten Marke gewählt (FOTO)

München (ots) - Laut der größten europäischen Markenstudie zum Thema

Nachhaltigkeit halten schwedische Verbraucher Fjällräven für die nachhaltigste

Marke in seiner Kategorie.



Im Sustainable Brand Index 2023 (https://www.sb-index.com/launch-2023) haben

schwedische Konsumenten Fjällräven im vierten Jahr hintereinander zur

nachhaltigsten Marke in der Kategorie " Kleidung und Modemarken" ("Clothes and

Fashion Brands") gewählt.