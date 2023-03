MuM: Dynamisches Gewinnwachstum bringt Dividendenerhöhung

Nach Darstellung von SMC-Research habe Mensch und Maschine SE 2022 ein weiteres Rekordjahr absolviert und überproportionale Gewinnzuwächse erzielt. Auch für die Zukunft visiert das Unternehmen ein kontinuierliches Wachstum an. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht den fairen Wert der Aktie deswegen weit oberhalb der aktuellen Bewertung und bleibt bei seinem Urteil „Strong Buy“.

Das dynamische Gewinnwachstum solle sich auch in Zukunft fortsetzen. Für das laufende Jahr erwarte MuM wegen der letztjährigen Vorzieheffekte im Autodesk-Geschäft zwar ein etwas geringeres Wachstumstempo, doch schon 2024 solle der Gewinn je Aktie erneut um 14 bis 20 Prozent gesteigert werden. Mit Blick auf die nächsten vier bis fünf Jahre traue sich der Vorstand eine weitere Gewinnverdopplung zu, auf dann über 3,00 Euro je Aktie.

Die Börse habe die starke und vor allem äußerst zuverlässige Performance von Mensch und Maschine in der Vergangenheit angemessen gewürdigt und die Bewertung in die Nähe des von den SMC-Analysten ermittelten fairen Wertes getrieben. Mit dem letztjährigen Zinsanstieg habe sich dies geändert, in den letzten zwölf Monaten habe die MuM-Aktie trotz der überzeugenden Zahlen und Perspektiven um 16 Prozent nachgegeben.

Obwohl auch die Analysten die höheren Zinsen in ihrem Modell berücksichtigt haben, sehen sie den fairen Wert weit oberhalb der aktuellen Bewertung. In Verbindung mit dem wachstumsstarken und profitablen Geschäftsmodell, der mehr als soliden Bilanzausstattung und der sehr erfahrenen, auf Kontinuität, Verlässlichkeit und Risikobegrenzung bedachten Unternehmensführung spreche das ihres Erachtens für die Aktie, für die sie deswegen das Urteil „Strong Buy“ bestätigen, mit einem neuen Kursziel von 61,70 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.03.2023 um 13:28 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 17.03.2023 um 12:40 Uhr fertiggestellt und am 17.03.2023 um 13:00 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-17-SMC-Update-MuM_frei.pdf

