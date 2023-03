Berlin (ots) - 2023 ist KnowBe4 zum ersten Mal auf der Siegerliste vertreten.

Das Unternehmen wird unter anderem für seine Arbeitsplatzkultur ausgezeichnet.



KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness

Training und simuliertes Phishing, wurde von " Great Place to Work Deutschland

2023" (https://www.greatplacetowork.de/assets/Uploads/BA-in-Berlin-Brandenburg-2

023-Siegerliste-kurz.pdf) als einer der besten Arbeitgeber Berlins und

Brandenburgs ausgezeichnet.





Diese Auszeichnung steht für das Engagement von KnowBe4, ein faires undrespektvolles Arbeitsumfeld für seine Mitarbeiter zu schaffen. Die auf derdiesjährigen Liste aufgeführten Unternehmen wurden auf der Grundlagevertraulicher Mitarbeiterbefragungen ausgewählt, die ihre Meinung zu Themen wieVertrauen in das Management, Unternehmenskultur, beruflicheEntwicklungsmöglichkeiten, Work-Life-Balance, Wellness-Angebote und mehrenthüllten."Es ist eine Ehre für KnowBe4, auf dieser Liste zum ersten Mal als einer derbesten Arbeitsplätze in Berlin anerkannt zu werden", sagte Ani Banerjee, ChiefHuman Ressources Officer bei KnowBe4. "Bei KnowBe4 legen wir sehr viel Wert aufunsere Arbeitsplatzkultur, um ein abwechslungsreiches, engagiertes undtransparentes Arbeitsumfeld zu schaffen. Wir sind sehr dankbar für unseregroßartigen Mitarbeiter in Deutschland, die dazu beitragen, unseren Erfolg inder gesamten DACH-Region voranzutreiben.""Das Berliner Büro ist ein großartiger Arbeitsplatz, weil jeder, unabhängig vonder Position oder dem Team, einen mit offenen Armen empfängt und einem dasGefühl gibt, dazuzugehören", sagt Jennifer Hartmann-Mauer, Regional AccountManager im deutschen Büro von KnowBe4. "Alle Abteilungen arbeiten zusammen underhalten von allen Seiten große Unterstützung, um die Ziele gemeinsam zuerreichen. Es macht mich glücklich und stolz, Teil dieses Teams zu sein, und ichfreue mich, dass unser Berliner Büro mit diesem Preis ausgezeichnet wurde!"Weitere Informationen zu den Karrieremöglichkeiten bei KnowBe4 finden Sie unterhttps://www.knowbe4.com/careers .