Asante gibt Ernennung von neuen Direktoren bekannt

Vancouver (British Columbia), 17. März 2023. Asante Gold Corporation (CSE: ASE | GSE: ASG | FRANKFURT: 1A9 | U.S. OTC: ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) gibt die Aufnahme von David Anthony, Chief Executive Officer von Asante, und Edward Nana Yaw Koranteng, Chief Executive Officer von Minerals Income Investment Fund („MIIF“), in das Board of Directors des Unternehmens sowie den Rücktritt von Nadia Abdul Aziz als Direktor des Unternehmens bekannt – allesamt mit sofortiger Wirkung.

Douglas MacQuarrie, Chair des Board, sagte: „Das Board wird von diesen beiden neuen Mitgliedern enorm profitieren. Die Ernennung von Dave folgt als logischer Schritt auf seine Funktion als Chief Executive Officer von Asante im Vorjahr und davor als Chief Operating Officer. Die Ernennung von Edward spiegelt sowohl seine langjährige Erfahrung im Bereich der Minenfinanzierung als auch seine Perspektive als Vertreter von MIIF wider, einem bedeutsamen Aktionär von Asante und starken Unterstützer der Goldminenbetriebe von Asante in Ghana. Wir danken Nadia für ihre herausragenden Beiträge im Board von Asante sowie im ESG- und Prüfungsausschuss. Wir freuen uns, dass sie auch weiterhin an Community-Initiativen von Asante beteiligt sein wird.“

David Anthony kann bei der Entwicklung und dem Betrieb von Minenprojekten auf Ebene des leitenden Managements sowie der Geschäftsführung eine Erfahrung von über 40 Jahren vorweisen. Er war zehn Jahre lang für Barrick in Afrika tätig und avancierte zum COO von African Barrick Gold. Er arbeitete auch in Kanada, Ecuador, Brasilien, Indonesien, Chile und Argentinien, wo Tagebau- und Untertageminen plante, umsetzte und betrieb. Vor seiner Tätigkeit bei Asante fungierte er als Chief Operating Officer von Cardinal Resources Limited, ehe dieses Unternehmen für über 500 Millionen $ von Shandong Gold übernommen wurde. Zu dieser Zeit erschloss Cardinal die 5 Millionen oz (Reserven) umfassende Goldmine Namdini in Ghana.

Edward Koranteng ist Rechtsanwalt und ein erfahrener Unternehmens- und Investmentbanker mit einer Berufserfahrung von über 23 Jahren. Seit 2021 leitet er als Chief Executive Officer von MIIF, einem Mineralien-Staatsfonds, die Verwaltung der ghanaischen Beteiligungen an Bergbauunternehmen und verwaltet alle Lizenzgebühren, die aus den Bergbauaktivitäten an den Staat bezahlt werden. Vor seinem Wechsel zu MIIF war Koranteng bei der Ghana International Bank PLC (die „GHIB“) im Vereinigten Königreich als Business Head für Ost-, Zentral- und Südafrika tätig und arbeitete vorwiegend in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, wo er auch für das Energie- und Bergbauportfolio der GHIB verantwortlich zeichnete und unterschiedliche Finanzierungsprojekte in Äthiopien, Tansania, Kenia und Malawi leitete. Davor hatte Koranteng bei der Chase Bank Group (Kenia), der heutigen SBM Bank of Mauritius, zu der auch die Genghis Investment Bank gehörte, als Group Head for Energy, Oil, Gas and Mining gearbeitet. Bei der Ecobank Ghana, der Access Bank Ghana und der Fidelity Bank hatte er auch Führungspositionen in den Bereichen Unternehmen, Öl und Gas sowie Bergbau inne. Er begann seine Karriere im Jahr 1999 als Management Consultant von PriceWaterhouseCoopers in Ghana. Er besitzt ein Master of Laws-Diplom in International Banking and Finance von der University of Leeds.