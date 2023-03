Unterdessen wurden heute mehr Details darüber bekannt, wie Microsoft den Kampf um die besten KI-Produkte gewinnen will: Neuer KI-Copilot fürs Büro - ChatGPT für Office, Excel und Co.! - Microsoft geht in die KI-Offensive .

Schnell mal bei Lars Wißler nachgefragt, wie er die erfolgreiche Entwicklung seiner jüngsten "Akte der Woche" einschätzt: "Microsoft, die Aktie der aktuellen Woche, ist gestern noch einmal um über vier Prozent gestiegen. Dabei hat sie nicht nur die ursprüngliche Formation abgearbeitet, sondern ist gleich noch ausgebrochen und scheint sich für eine langfristigere Aufwärtsbewegung zu positionieren. Seit Montag und direkt aus der Eröffnung des amerikanischen Marktes lief sie stetig aufwärts, bis gestern Nachmittag schon der Take Profit bei +9,6 Prozent und 257,00 € erreicht wurde", so Lars Wißler.

Bei 233,75 € hat Lars Wißler vom "Aktie der Woche"-Börsendienst seinen Trading-Tipp am Montag ausgegeben. Jetzt - am Verkaufstag - steht er zeitweise mit 266,15 € im Plus. Take Profit! - Schon am kommenden Sonntag...

Trading-Tipp auf Erfolgskurs Alles rot im Depot? "Aktie der Woche" mit über 13% Plus! Wenn Sie am Montag...

