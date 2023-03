Wegen Warnstreiks an Airports fliegen mehr Passagiere über Frankfurt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen am Freitag haben sich auch auf den Betrieb am Frankfurter Airport ausgewirkt. "Wir haben ein höheres Passagieraufkommen, daher kommt es zu etwas längeren Wartezeiten", sagte ein Fraport -Sprecher. Schätzungsweise seien mehrere tausend Fluggäste zusätzlich über Frankfurt geflogen. An den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart fielen am Freitag nach dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi rund 580 Flüge aus. Hintergrund sind Verhandlungen zur Bezahlung in der Luftsicherheitsbranche sowie der Tarifstreit im öffentlichen Dienst./mrr/DP/mis