Goldexplorer Sitka Gold (CSE SIG / WKN A2JG70) hält das Tempo bei der Erkundung des RC Gold-Projekts im Yukon weiter hoch. Nachdem man erst vor Kurzem eine beeindruckende erste Ressource präsentieren konnte, haben die Bohrungen jetzt bereits wieder begonnen.

Das auf eine Länge von 10.000 Metern ausgelegte Bohrprogramm wird sich dabei vor allem darauf konzentrieren, die Vererzung über das Gebiet der mit Intrusionen assoziierten Goldlagerstätten Black Jack und Eiger hinaus zu erweitern. Das Potenzial ist groß, denn beide Vorkommen sind nach wie vor in alle Richtungen für Ausdehnungen offen. Blackjack und Eiger weisen bereits jetzt zusammen eine geschlussfolgerte Ressource von 1,34 Mio. Unzen Gold auf. Die Lagerstätten sind Teil des RC Gold-Projekts, das im sogenannten Tombstone Gold Belt (TGB) rund 100 Kilometer östlich der Stadt Dawson City liegt.

Entsprechend freut sich CEO Corwin Coe darauf, wieder im Yukon aktiv zu werden und früh in der Saison mit den Diamantkernbohrungen beginnen zu können. Schließlich, so Coe weiter, sei die vor Kurzem gemeldete Ressource von 1,34 Mio. Unzen Gold auf RC Gold „reif“ für eine erhebliche Ausweitung und man rechne damit, dass die Bohrungen dieses Jahres die Zahl der nachgewiesenen Unzen Gold erheblich steigern werden.

Dass Sitka zwei Goldlagerstätten, die bis an die Oberfläche reichen und über 1,3 Mio. Unzen Gold aufweisen, dabei aber in alle Richtungen offen sind, mit nur 13.000 Metern an Bohrungen nachweisen konnte, zeigt deutlich das Potenzial auf, dass es sich bei RC Gold um ein Projekt mit Distriktgröße handelt. Angesichts des zum größten Teil noch nicht erbohrten, 1,5 Kilometer langen Vererzungskorridors, der die beiden Vorkommen miteinander verbindet sowie mehrerer, zusätzlicher vielversprechender mit Intrusionen assoziierter Goldziele auf dem 376 Quadratkilometer großen Gebiet, glaubt der Sitka-CEO; dass man bislang nur an der Oberfläche eines potenziellen Weltklasseprojekts mit möglicherweise mehreren Millionen Unzen Gold gekratzt habe.

