Glasfaserausbau für München 2023 SWM und M-net erschließen weitere 17.600 Haushalte und Gewerbebetriebe (FOTO)

München (ots) -



- Glasfaserausbau in Bogenhausen und in der Lerchenau

- Fokus auf FTTH (Fiber-to-the-Home)

- Anschlüsse mit Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde



Gemeinsam mit M-net erschließen die SWM seit 2010 München mit einem hochmodernen

Glasfasernetz. 630.000 Haushalte und Unternehmen können bereits per Highspeed

ins Internet, nach Abschluss des Ausbaus im Jahr 2023 werden es knapp 650.000

sein. Zuletzt wurden 2022 Bereiche in Laim Mitte sowie in der Balanstraße

erschlossen und angebunden. Jetzt haben die Bauarbeiten im östlichen Bogenhausen

und in der westlichen Lerchenau begonnen.