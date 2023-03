STUTTGART (dpa-AFX) - An den europäischen Börsen stehen die Zeichen einem technischen Aktienmarktexperten zufolge erst einmal auf Konsolidierung. "Nach dem Aufwärtstrend seit Oktober letzten Jahres gab es jüngst sowohl im europäischen Leitindex EuroStoxx 50 als auch im deutschen Dax Gewinnmitnahme-Signale", sagte Achim Matzke, Chef-Stratege der Matzke-Research GmbH, am Freitag auf der Anlegermesse Invest in Stuttgart. Da gleichwohl das fundamentale Umfeld für die Aktienmärkte derzeit auch ein gewisses Maß an Unterstützung liefere, dürften sich diese beiden Indizes in den nächsten Monaten erst einmal seitwärts bewegen.

Ein zentraler Belastungsfaktor für die Aktienmärkte ist Matzke zufolge der aktuelle Zinsanstieg, der auf alle risikobehafteten Anlageklassen negativ ausstrahlt. Dieser werde aus technischer Sicht dadurch untermauert, dass sich der richtungsweisende Terminkontrakt Euro Bund Future als Maßstab für die längerfristige Entwicklung bereits seit Anfang 2022 im Abwärtstrend befinde. Im Gegenzug bedeutet dies, dass der Trend bei den Renditen aufwärts gerichtet ist.