DAX rutscht unter Ichimoku-Wolke im Tageschart

Am heutigen Freitag konnte der DAX zunächst weiter ansteigen und die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter fortsetzen. Dabei konnte der DAX bis etwa 15.150 Punkten ansteigen und damit den Widerstandsbereich um 15.150 Punkte erreichen, wo auch der 10er- und 50er-EMA notieren. In diesem Bereich drehte der DAX dann wieder nach unten ab und setzt die Abwärtsbewegung weiter fort. Dabei nimmt der DAX auch bereits Kurs auf die untere Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Tageschart im Bereich von 14.725 Punkten und könnte hier nach unten durchbrechen. In diesem Fall würde ein weiteres Short-Signal generiert werden und es dürfte dann zudem für den DAX schwierig werden in naher Zukunft wieder über die Ichimoku-Wolke anzusteigen, da diese in Zukunft weiter ansteigt während der DAX weiter fällt.

Am heutigen Freitag stehen um 15:00 Uhr das US-Konsumklima der Uni Michigan März (vorläufig) zur Veröffentlichung an. Zudem findet am heutigen Freitag der große Verfallstermin (Hexensabbat) satt, so dass mit weiter erhöhter Volatilität im Aktienhandel zu rechnen ist. Am Abend um 20:30 Uhr wird dann wieder der jüngste CoT-Report veröffentlicht, der einen Einblick in die Positionierungen von US-Profis und Kleinanlegern unter anderem im S&P 500 gibt.