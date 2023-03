Aixtron - Long-Position verkaufen

Zuvor hieß es im Insight: "In diesem Fall wäre in der Folge ein Hochlauf bis zum Widerstand um 28,70 Euro möglich. Eine Long-Position wurde bereits in Trendrichtung eröffnet und befindet sich weiter im Rennen. Möglicherweise könnten die Aktien von AIXTRON nach dem heutigen Leitzinsentscheid der Notenbank EZB weiteren Auftrieb erhalten." Das hat gepasst, aber die Zielmarke von 28,70 Euro wurde nicht ganz erreicht. Die Long-Position sollte nun leicht im Gewinn verkauft werden.

