Mit "You are fired" ist es nicht getan / Über geschriebene und ungeschriebene Regelungen bei Kündigungsmaßnahmen in den USA (FOTO)

Hamburg (ots) - Das US-amerikanische Arbeitsrecht unterscheidet sich grundlegend

vom deutschen Arbeitsrecht. Anders als in Deutschland ist es wesentlich

flexibler und enthält für amerikanische Arbeitnehmer nur wenige Schutzmaßnahmen.

Diese abweichende Auffassung ist in der starken individualistischen Kultur der

USA verwurzelt. So ist es Personalern möglich, notwendige Entlassungen auf die

spezielle Situation einer Betriebsstätte oder Abteilung zuzuschneiden. Da es nur

wenig gesetzliches oder tarifliches Regelwerk gibt, müssen

Personalverantwortliche auf die mit einer Kündigung zusammenhängenden Fragen

immer wieder neu eine passende Antwort finden: Wann genau sollten Entlassungen

ausgesprochen werden? Ist es besser, Kündigungswellen ein- oder mehrmals

durchzuführen? In welcher Höhe kann eine Abfindung angeboten werden? Wie geht

man mit langfristigen Vergütungselementen um? Und werden Kündigungen besser via

Zoom oder SMS durchgeführt oder sollte man Personen aus dem Homeoffice zur

Entlassung ins Büro einbestellen? Das alles sind wichtige Fragen - vor allem vor

dem Hintergrund, im Interesse des Unternehmens Prozesse oder negative

Bewertungen und Berichterstattungen zu vermeiden.



Kündigungen sorgfältig vorbereiten, Ruf des Unternehmens schützen