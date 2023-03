FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Turbulenzen im Bankensektor haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag nicht losgelassen. Die erneut hohen Kursverluste bei der Schweizer Großbank Credit Suisse und das Kursdesaster für die US-Regionalbank First Republic zogen kurz vor dem Wochenende die Kurse im breiteren Sektor wieder nach unten. Der Dax rutschte in der Folge nach dem großen Verfall an den Terminbörsen kräftig ab und stand am Nachmittag mit 1,20 Prozent im Minus bei 14 787,70 Zählern.

Damit steuert der deutsche Leitindex nach turbulenten und von Kurskapriolen begleiteten Handelstagen auf ein Wochenminus von mehr als vier Prozent zu. Noch in der ersten Tageshälfte hatte das Börsenbarometer im Sog der am Vortag positiv bewerteten Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) und dank der Milliardenhilfen für die Credit Suisse und die trudelnde First Republic die Marke von 15 000 Punkten klar übersprungen.