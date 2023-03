Erbarmungslose Korrektur

Bereits unsere letzte Kommentierung (vom 18.02.) zu Aurora Cannabis überschrieben wir mit „Trauerspiel geht in die nächste Runde“.

Diese Überschrift hätte auch heute ihre Berechtigung gehabt, denn die Korrektur zeigt sich weiterhin erbarmungslos. Notierte die Aktie damals noch im Bereich von 0,9 US-Dollar, so spielt sich das Handelsgeschehen aktuell noch weiter südlich ab…

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht läuft es nach wie vor gegen die Aktie des Cannabis-Produzenten. Aurora Cannabis unternahm zwar kürzlich noch einmal den Versuch, den Widerstand um 1,20 US-Dollar zu überwinden, scheiterte jedoch mit dem Unterfangen. Aktuell orientiert sich die Aktie wieder nach unten. Ein Test des markanten Dezember-Tiefs (0,82 US-Dollar) scheint unausweichlich. Kurzum. Die Zahlen wiesen den einen oder anderen positiven Aspekt auf. So konnte Aurora Cannabis mit der Umsatzentwicklung durchaus positiv überraschen. Dennoch gibt es nach wie vor Probleme, die nach einer Lösung verlangen. Bedenklich ist weiterhin die Ergebnisseite. Die charttechnische Verfassung der Aktie spiegelt die aktuelle Gemengelage eindrucksvoll wider. Der Aktie will es nach wie vor nicht gelingen, frisches Aufwärtsmomentum zu kreieren. Das Vertrauen von Investoren und Anlegern fehlt. Auf der Unterseite sind die markanten Verlaufstiefs aus dem Dezember des vergangenen Jahres nicht mehr weit entfernt. Sollte es für die Aktie darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.“



In der Folgezeit kam es, wie skizziert. Aurora Cannabis testete noch einmal das Niveau des Dezember-Tiefs. Eine erfolgreiche Verteidigung der 0,82 US-Dollar wäre vor dem Hintergrund einer möglichen Bodenbildung wünschenswert gewesen, aber bekanntlich ist Börse kein Wunschkonzert und das musste auch die Aktie erfahren.

Mit dem Rücksetzer unter das Dezember-Tief trübte die charttechnische Lage einmal mehr ein. Die Falltür öffnete sich. Aurora Cannabis fand sich zügig im Bereich von 0,7 US-Dollar wieder. Zumindest zeigte die Aktie hier erste Gegenwehr. Eine mögliche Erholung würde jedoch erst Relevanz erlangen, sollte sich Aurora Cannabis über die 1,20 US-Dollar zurückführen.

Kurzum. Weder aus fundamentaler noch aus charttechnischer Sicht ist kurzfristig nachhaltige Besserung in Sicht. Der Kursbereich von 0,70 US-Dollar muss daher noch nicht das Korrekturtief für die Aktie gewesen sein…