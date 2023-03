Seite 2 ► Seite 1 von 2

Braunschweig (ots) - Enis Eisfeld und Kolja Schneider sind die Geschäftsführervon Kees Finanzberater GmbH und Co. KG sowie die Gründer vonBlaulichtversichert. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützen sie Beamte dabei,nachhaltig Vermögen aufzubauen, zu schützen und zu vermehren. Erfahren Sie hier,wie gezielte Beratung beim nachhaltigen Vermögensaufbau helfen kann.So wichtig der eigene Vermögensaufbau auch ist: Nach wie vor beschäftigen sichviel zu wenige Menschen damit. Die Gründe hierfür sind vielfältig, wobei dieAuswirkungen fatal sein können. Wenn die Pension im Alter nicht reicht, lässtsich der gewohnte Lebensstandard kaum aufrechterhalten. Auch dieGesundheitsversorgung leidet, sobald die Beiträge der privatenKrankenversicherung die freien finanziellen Mittel übersteigen. Zudem solltenjunge Menschen nicht vergessen, dass eine Immobilie im Alter häufigseniorengerecht umgebaut werden muss. Können sie sich das nicht leisten, bleibtlediglich der Umzug als Option. Spätestens diese Betrachtung zeigt, wie wichtigdie Beschäftigung mit den eigenen Finanzen ist. "Jeder sollte sich frühzeitigmit dem nachhaltigen Vermögensaufbau beschäftigen. Das bringt Unabhängigkeit undSicherheit in jeder Lebenslage mit sich. Außerdem bildet ein solidesfinanzielles Polster den Grundstein für einen entspannten Ruhestand", erklärenEins Eisfeld und Kolja Schneider. Die beiden Geschäftsführer der KeesFinanzberater GmbH sowie Gründer von Blaulichtversichert sprechen aus Erfahrung.Mit ihrer Beratung unterstützen sie Beamte dabei, deren Vermögen langfristig zuschützen und zu vermehren. Das gelingt dank einer zielgerichtetenVorgehensweise, die sich an individuellen Bedürfnissen orientiert. Zugleichumfasst die professionelle Finanzberatung weitere Aspekte für einen dauerhafterfolgreichen Vermögensaufbau. Wie eine gezielte Beratung bei der Umsetzunghelfen kann und welche Aspekte dabei unbedingt bedacht werden sollten, haben dieExperten im Folgenden verraten.1. Aufzeigen finanzieller OptionenDie finanzielle Bildung im deutschsprachigen Raum lässt sich bis heute als starkausbaufähig beschreiben. Viele Menschen wissen schlicht nicht, welcheMöglichkeiten ihnen für ihren nachhaltigen Vermögensaufbau tatsächlich offenstehen. Eine gute Beratungsgesellschaft holt jeden Kunden aus diesem Grund genaudort ab, wo er sich gerade befindet. Sie zeigt die verschiedenen Optionen derVermögensanlage auf und beleuchtet bestehende Risiken sowie Chancenbedarfsorientiert.2. Optimaler Anlagehorizont wird bestimmtMehrere Faktoren spielen für den erfolgreichen Vermögensaufbau eine Rolle.