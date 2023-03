Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Die Corona-Pandemie hat auch die Tech-Branche nicht verschont:Während viele Unternehmen während der Hochphase der Pandemie verstärkt in neueMitarbeiter investiert haben, entlassen mittlerweile auch etliche FirmenPersonal. Doch ist es dadurch wirklich unrealistisch, einen Job in der IT zufinden? Als Gründer und Geschäftsführer von cluut, einem Expertentraining zumCloud-Developer, unterstützen Martina Weigl und Dr. Peter HönigschmidQuereinsteiger dabei, ihren Start in der IT zu meistern. In diesem Artikel nimmter die aktuellen Entwicklungen unter die Lupe und verrät, warum Interessentenweiterhin problemlos Jobs in der Tech-Branche finden können.Die IT ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen weltweit und bietet auchin Zeiten des Stellenabbaus noch viele Karrieremöglichkeiten. Insbesondere inBereichen wie der Softwareentwicklung, künstlicher Intelligenz, Cybersecurityund Cloud-Computing besteht eine starke Nachfrage nach qualifiziertenFachkräften. "Doch um erfolgreich in der IT Fuß zu fassen, ist es wichtig, sichüber die verschiedenen Rollen und Spezialisierungen zu informieren undsicherzustellen, dass man über die notwendigen Fähigkeiten und Qualifikationenverfügt - dabei können wir Interessenten unterstützen", erklärt Dr. PeterHönigschmid. Durch das nebenberufliche Training von cluut erhalten Teilnehmereinen schnellen Einstieg in die IT-Branche und profitieren dabei von derumfangreichen Expertise sowie der persönlichen Betreuung durch Martina Weigl undDr. Peter Hönigschmid. Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung wird denTeilnehmern eine anerkannte IT-Zertifizierung verliehen. Die Expertenunterstützen die Absolventen bei der Jobsuche durch ihr eigenes Netzwerk undarbeiten eng mit Partnerfirmen zusammen, um die Vermittlung zu erleichtern.Tech-Branche bleibt auf Wachstumskurs - weiterhin hohe Nachfrage nachqualifizierten Arbeitskräften"Während der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen, dabei speziellTech-Unternehmen, die Home-Office-Möglichkeiten und Aktivitäten zu Hauseermöglicht haben, eine Vielzahl neuer Mitarbeiter eingestellt", erklärt Dr.Peter Hönigschmid. Mittlerweile entlassen etliche Firmen jedoch auch wiederPersonal: Gerade in den USA ist dabei die Praxis verbreitet, die Krise alsChance zu nutzen, um Underperformer loszuwerden. Allerdings haben die meistenUnternehmen, die nun Stellen abbauen, zuvor verhältnismäßig mehr Mitarbeitereingestellt als entlassen. Tatsächlich sind sie also weiterhin gewachsen, sodassvon einer gesunden Korrektur gesprochen werden kann.Obwohl es durch die Corona-Pandemie einige wirtschaftliche Verwerfungen gab,