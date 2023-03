Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer gestalten mit den Nachlass-Experten aus Fulda (FOTO)

Fulda (ots) - Bis 2024 werden zwei von zehn Euro im Laufe einer Dekade vererbt.

Dabei werden in geschätzten 5,8 Millionen Todesfällen Vermögen von 2,1 Billionen

Euro an die kommende Generation vermacht. Fast jede zweite Erbschaft wird

Immobilien enthalten, deren Wert allein sich schon allein auf 0,9 Billionen Euro

summiert. Doch abgesehen von Besonderheiten und Freibeträgen geht mit jeder

Erbschaft oder Schenkung auch die Erbschaftsteuer bzw. Schenkungsteuer einher.

Für deren Gestaltung bieten sich Nachlass-Experten wie die Kanzlei der

hnw-Gruppe (http://www.hnw-fulda.de) in Fulda an.



Die gesetzliche Grundlage für die Erbschafts- und Schenkungssteuer in

Deutschland ist das Erbschaftsteuergesetz. Nach deutschem Erbrecht ist die

Erbschaftssteuer von zwei Faktoren abhängig: dem Verwandtschaftsgrad und der

Höhe des Erbes. Je enger das verwandtschaftliche Verhältnis, desto niedriger ist

die anfallende Steuer. Je höher das Erbe, desto höher die Steuer.