Deutsche Anleihen legen deutlich zu - Verunsicherung bleibt hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die hohe Verunsicherung an den Finanzmärkten hat die Kurse deutscher Anleihen am Freitag erneut nach oben getrieben. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 1,61 Prozent auf 138,04 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,12 Prozent. Auch in den übrigen Euroländern gaben die Renditen deutlich nach.

Für die Anleihemärkte endet eine turbulente Woche. Die Finanzmarktturbulenzen sorgen weiter für Verunsicherung und bescherten dem Anleihemarkt deutliche Kursgewinne. So scheint sich die Krise der Regionalbanken in den USA noch zu verschärfen. Zudem geriet die Schweizer Großbank Credit Suisse am Freitag trotz eines milliardenschweren Stützungspakets der Notenbank an der Börse erneut unter Druck.

Die am Nachmittag veröffentlichten enttäuschend ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA bewegten den Markt kaum. So hat die Industrieproduktion im Februar stagniert, während Ökonomen mit einem Anstieg gerechnet hatten. Zudem hat sich das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima im März spürbar eingetrübt. In der kommenden Woche steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Unklar ist, wie stark die Fed die Zinsen erhöht./jsl/jha/

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 138,1EUR gehandelt.