Jetzt wird’s eng!

Für die Allianz-Aktie geht es aus charttechnischer Sicht so langsam aber sicher ans Eingemachte. Mit großer Vehemenz hat sich die Aktie der eminent wichtigen Marke von 200 Euro genähert. Sollte sich der Rücksetzer nun auch noch signifikant unter die 200 US-Dollar ausdehnen, könnte es noch einmal eng werden.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zur Allianz-Aktie überschrieben wir vor genau einem Monat mit „Bringt der heutige Rücksetzer den Stein ins Rollen?“. Die Aktie drohte damals, unter die 218 Euro und damit aus der zuvor ausgebildeten Handelsspanne zu fallen. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Das Ganze spielte sich in einer vergleichsweise engen Range ab. Auf der Oberseite ging es kaum über die 223 Euro hinaus. Auf der Unterseite hielten bereits die 218 Euro Stand. Mit dem heutigen Handelstag geriet die untere Begrenzung unter starken Druck. Für die Allianz-Aktie ging es zwischenzeitlich auch darunter. Das daraus resultierende Verkaufssignal entfaltete gleich seine Wirkung. Kurzum. Aus charttechnischer Sicht hat sich die Lage mit dem Rücksetzer unter die 218 Euro deutlich eingetrübt. Sollte es nicht zügig zu einem Comeback oberhalb von 218 Euro kommen, droht eine Bewegung in den Bereich von 207 Euro bis 197 Euro. Einen ersten Vorgeschmack gab es bereits im heutigen Handel. Ein nachhaltiger Vorstoß über die 223 Euro würde das Chartbild hingegen auf der Oberseite klären.“

In der Folgezeit wurde es spannend. Die Allianz-Aktie löste die Handelsspanne über die Unterseite auf. Zur damals befürchteten Ausdehnung der Bewegung in Richtung 207 Euro oder gar 197 Euro kam es zunächst aber nicht. Der Rücksetzer in Richtung 212 Euro kreierte Kaufinteresse, die Aktie schoss kurzzeitig nach oben, vermochte es aber auch dieses Mal nicht, die 223 Euro nachhaltig zu überwinden.

Die aktuellen Marktunbilden haben das Chartbild nun zumindest kurzfristig geklärt. Massive Gewinnmitnahmen setzten ein. Es ging erneut unter die 218 Euro und dieses Mal auch unter die 207 Euro. Aktuell steuert die Allianz-Aktie auf die Zone 200 / 197 Euro zu.

Die Vehemenz des Rücksetzers lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Sollte es zum Bruch der Zone 200 Euro / 197 Euro kommen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 191 Euro und damit in Richtung der 200-Tage-Linie eröffnen. Die Aktie ist bereits überverkauft und wäre eigentlich reif für eine Gegenbewegung – im besten Fall in Richtung 218 Euro. Allerdings könnte die angespannte Marktlage etwaige Erholungsversuche im Keim ersticken...