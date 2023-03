Gerät die Aktie nun ins Wanken?

Infineon kann sich zwar nicht dem aktuellen Handelsgeschehen entziehen, versteht es aber bislang, Rücksetzer zu begrenzen. Wie lange diese eminent wichtige Unterstützung bzw. Begrenzung noch halten wird, bleibt allerdings abzuwarten…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Infineon vom 18.02. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Wochen kristallisierte sich eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 36,5 Euro bis 35 Euro immer deutlicher heraus. Die vergleichsweise enge Handelsspanne könnte ein Indiz dafür sein, dass das Aufwärtsmomentum nach wie vor intakt ist und bereits kleinere Rücksetzer zum (Wieder)Einstieg genutzt werden. Obacht ist in der aktuellen Konstellation dennoch geboten, denn sollte es einmal deutlicher unter die 35 Euro gehen, dürfte es spannend werden. Kurzum. Die Aktie befindet sich in einer wichtigen womöglich richtungsweisenden Phase. Der nächste nachhaltige Impuls könnte die Richtung für den nächsten Tage / Wochen vorgeben. Sollte es für Infineon über die 36,5 Euro gehen, würde sich für die Aktie die Tür in Richtung 38,5 Euro oder gar 40 Euro öffnen. Ein Rücksetzer unter die 35 Euro könnte hingegen eine Bewegung in Richtung 33 Euro / 32,5 Euro initiieren.“

In den Tagen und Wochen seit unserer letzten Kommentierung passierte nicht viel, zumindest nicht auf der Oberseite. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 36,5 Euro hätte womöglich noch einmal für neuen Schwung auf der Oberseite gesorgt, doch dazu kam es nicht.

Vielmehr verlagerte sich das Handelsgeschehen nach und nach in Richtung der aus unserer Sicht zentralen Unterstützungszone 33,0 Euro / 32,5 Euro. Temporär wurde es zwar ein ums andere Mal brenzlig, doch im Großen und Ganzen verstand es Infineon, Rücksetzer spätestens im Bereich von 32,5 Euro zum Stehen zu bringen.

Nichtsdestotrotz schürt die aktuelle Marktlage Befürchtungen, dass die 32,5 Euro nicht halten könnten. Sollte dieser Fall eintreten, ist Obacht geboten. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 30,0 Euro wäre in diesem Fall wohl nicht auszuschließen. Mit Blick auf die Oberseite gilt unverändert: Erst ein signifikanter Vorstoß über die 36,5 Euro würde die Karten neu mischen. Noch ist der Aufwärtstrend (grün dargestellt) allerdings intakt. Und das macht Hoffnung.