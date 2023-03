S&P 500 setzt Abwärtstrend wohl fort

Am Vortag hieß es im Insight: "Die übergeordnete Richtung im S&P 500 bleibt weiterhin abwärts gerichtet. Erholungen in der übergeordneten Abwärtsbewegung laufen in der Regel im Bereich des 10er-EMA aus, der aktuell bei 3.930 Punkten notiert. In diesem Bereich wäre dann direkt mit wieder fallenden Kursen zu rechnen. Neue Short-Positionen würden sich erst bei einem Hochlauf bis zum 10er-EMA anbieten. Aktuell befindet sich der S&P 500 leicht über dem 10er-EMA im Bereich von 3.950 Punkten und damit im Short-Bereich." Das Verlaufshoch der Erholung wurde bei 3.964 Punkten erreicht, dann ging es wieder abwärts. Die Short-Position ist gut im Rennen.

