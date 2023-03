PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag wie schon tags zuvor keine gemeinsame Richtung gefunden. Kursgewinnen in Moskau standen Verluste in Warschau und Budapest gegenüber, während der Aktienmarkt in Prag nur wenig Bewegung zeigte.

Der tschechische PX sank um 0,08 Prozent auf 1317,55 Punkte. Die Banken in Prag konnten indes mehrheitlich zulegen. Komercni Banka verteuerten sich um 1,4 Prozent, und bei Moneta Money Bank gab es ein Plus von 1,6 Prozent zu sehen. Die Aktionäre der auch in Tschechien notierten österreichischen Bank Erste Group mussten hingegen ein Minus von 1,7 Prozent verkraften. Im Energiebereich gewannen CEZ -Aktien 1,1 Prozent und stützten damit ebenfalls den PX.