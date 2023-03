Wirtschaft Lidl drängt Lieferanten zum Verzicht auf Kinder-Werbung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Einzelhändler Lidl will die Lebensmittelindustrie dazu drängen, auf an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel zu verzichten. Deutschland-Chef Christian Härtnagel sieht dabei als Hebel eine eigene Selbstverpflichtung der Discount-Kette, auf an Kinder gerichtete Werbung weitgehend zu verzichten.



"Wir hoffen, dass dies für weitere Impulse in unserer Branche sorgt", sagt er der "Welt am Sonntag". Während die Verbände der Lebensmittelindustrie ein entsprechendes Gesetzesvorhaben von Ernährungsminister Cem Özdemir zuletzt heftig kritisiert haben, positioniert sich Lidl damit an der Seite des Grünen-Politikers. Hartnägel begründet seinen Vorstoß ähnlich wie Özdemir: "In der Kindheit wird der Grundstein für unsere Ernährungsweise gelegt."