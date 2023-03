OANDA startet neue Geschäftstätigkeiten in der EU mit beeindruckendem Multi-Asset Offering

WARSCHAU, Polen, 18. März 2023 /PRNewswire/ -- Die OANDA Global Corporation („OANDA") gab heute den Start neuer Geschäftstätigkeiten in der EU bekannt.

Dies ist das Ergebnis einer strategischen Änderung, die darauf abzielt, die Einzelhandelsgeschäfte von OANDA in der EU neu auszurichten, um eine viel breitere Palette von Anlageklassen anbieten zu können.

Die Geschäfte von OANDA werden nun von Warschau, Polen, aus geführt und unterliegen der Finanzaufsichtsbehörde KNF, Polish Financial Supervision Authority (PFSA).

Durch diese Markteinführung bietet OANDA EU-Anlegern und -Händlern ein beeindruckendes Multi-Asset-Angebot, darunter Tausende von CFDs auf Devisen (FX), Indizes, Rohstoffe, Edelmetalle, Kryptowährungen, Aktien und eine Vielzahl von nicht gehebelten Aktienaktien.

Ein solch breites Angebot bietet Kunden wertvolle Diversifizierungsmöglichkeiten. Zudem ermöglicht unser Aktienangebot ihnen den Aufbau von Positionen in den beliebtesten Unternehmen, einschließlich börsennotierter US-Aktien, in einer breiten Palette von Sektoren. Darüber hinaus engagieren wir uns dafür, die beste Preisqualität und wettbewerbsfähige Gebühren zu bieten. So können etwa Kunden, die von einem EUR-Konto aus handeln, jetzt Aktien von 1.700 einzelnen US-Unternehmen mit 0 % Provision handeln.

Dank mehr als 26 Jahren Erfahrung als globales Finanzunternehmen, acht regulierten Einheiten auf den aktivsten Finanzmärkten der Welt und mehr als 3.000 in der EU-27 verfügbaren Finanzinstrumenten ist OANDA der Broker der Wahl für Händler, die einen intelligenteren Weg zum Handel suchen.

Die für mobile Nutzer entwickelte OANDA TMS-App bietet einen umfassenden Zugang zu den globalen Märkten für Aktien und CFDs und ermöglicht es Händlern, ihr eigenes Anlageportfolio einfach zu gestalten und aufzubauen. Darüber hinaus ist unser Technologie-Stack sehr flexibel. Kunden können mit OANDA über MetaTrader 5 handeln, einer webbasierten Handelsplattform mit hervorragender Geschwindigkeit bei der Auftragsabwicklung und erweiterten analytischen Möglichkeiten, oder, in naher Zukunft, über die beliebte Charting-Plattform TradingView.