133. Canton Fair findet vom 15. April bis 5. Mai in 3 Abschnitten vor Ort statt

Guangzhou, China, 18. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die 133. Canton Fair findet

vom 15. April bis zum 5. Mai in Guangzhou in drei Abschnitten statt. Weiterhin

wird den Teilnehmern auch ein 24/7-Online-Service zur Verfügung stehen.



Seit 2020 sind neue Modelle eingeführt worden und die Canton Fair wurde sechsmal

hintereinander online abgehalten, was zur Aufrechterhaltung der reibungslosen

Industrie- und Lieferketten des chinesischen Außenhandels und zur Stabilisierung

der Grundlagen des Außenhandels und der Investitionen beigetragen hat. Nachdem

China seine COVID-19-Präventionsmaßnahmen optimiert und angepasst hat, können

chinesische und ausländische Unternehmen nun auch wieder physisch an der Messe

teilnehmen. Ab der diesjährigen Frühjahrsausgabe wird die Canton Fair ihre

Offline-Aktivitäten wieder vollständig aufnehmen.