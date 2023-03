Ist das die Trendwende?

Wie so viele andere Produzentenaktien auch „litt“ Newmont in den letzten Wochen und Monaten. Die Kursverluste waren beträchtlich. Ein Ende der Korrektur zeichnete sich nicht ab. Vielmehr lief Newmont Gefahr, auf der Unterseite weiter in Bedrängnis zu geraten. Doch seit einigen Handelstagen präsentiert sich ein anderes Bild.

Der Aktienkurs erholte sich wieder. Das Comeback oberhalb wichtiger Chartmarken erhöhte die Relevanz der Erholung aus charttechnischer Sicht. Unterstützung gibt es von der aktuellen Goldpreisentwicklung.

Lesen Sie hierzu unseren Kommentar vom 18.03. „Gold – Der Druck im Kessel steigt!“

Kommen wir auf Newmont zurück.



Newmont will den australischen Goldproduzenten Newcrest übernehmen. Der Plan der US-Amerikaner ist seit längerem bekannt. Die Australier zieren sich jedoch, was die Gespräche nicht unbedingt vereinfacht. Hier muss man abwarten, zu welchem Ergebnis der Prozess führen wird.

Die jüngsten Quartalsergebnisse Newmonts waren auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei und vermochten es nicht, dem Aktienkurs Beine zu machen. Der aktuell zu beobachtenden Goldpreisrally gelingt das allerdings deutlich besser...

Die Korrektur schien Newmont in Richtung der zentralen Unterstützungszone um 40 US-Dollar zu treiben. Doch im Bereich von 41,5+ US-Dollar setzte Gegenwehr ein; auch weil die Rahmenbedingungen (Stichwort Goldpreis) begannen, sich aufzuhellen.

Mit der Rückeroberung der 45 US-Dollar konnte die Aktie ein erstes wichtiges Zeichen setzen. Die nächsten Aufgaben warten jedoch bereits. So gilt es, die 200-Tage-Linie und die 50 US-Dollar zurückzuerobern.